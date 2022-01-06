Украинцы массово возмущаются, никто не хочет привязывать к SIM-карте свои паспортные данные

Несколько недель, или даже месяцев подряд, в сети время от времени появляется достаточно провокационная информация. Оказывается, появился новый законопроект, согласно которому собственный номер телефона нужно будет подвязать к паспортным данным.





Новый номер, или новую SIM-карту тоже должны продавать только после того, как покупатель предъявит этот важнейший документ.

Естественно, схожая информация вызвала массу возмущения. Люди максимально подвергли критике этот проект, и большая их часть категорически отказалась делиться своими данными. Но на самом деле оказалось, что информацию слегка перекрутили. На самом деле, все не так. Никому паспортные данные предъявлять не нужно…

Паспорт требуется только для восстановления номера телефона

Юристы решили немного объяснить новый закон, чтобы успокоить народ. Мол состоянием на сегодняшний день, паспорт может понадобиться только если вы восстанавливаете номер телефона. Например, вы потеряли SIM-карту, у вас ее похитили вместе с телефоном и т.д. Персонализировать карту не нужно, ведь это нарушает действующее законодательство о том, что пользователи имеют право получать подобные услуги на анонимной основе.

Что касается восстановления номера по паспорту, это вполне уместно, ведь в современных реалиях к номеру привязано слишком много личной информации. Если ваша SIM-карта попадет в руки недобросовестных людей, или просто аферистов, то они смогут получить доступ и к электронной почте, и даже к мобильным банкингам.

Что касается фейковой информации о персонализации карт, то юристы говорят, что людей дезинформировали. О подобном проекте действительно шла речь, но его планировали запускать не раньше 2025 года и исключительно на добровольной основе.