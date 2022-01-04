За доставку газа будем платить по-новому: кому придется отдать больше обычного?

С нового года многое будет по-новому. Новые цены на продукты (дороже), новые тарифы на коммунальные услуги (выше) и как следствие новые цены на доставку газа.





Эксперты отмечают, что этот тариф изменится, но что интересно, будет рассчитываться очень индивидуально. Конечная цена будет зависеть от тарифов поставщика, ведь каждая область и даже отдельный поставщик в пределах одного города могут взимать разную плату. А еще от количества потребляемого газа. То есть те, кто потребил больше будут платить больше.

В общем, по предварительным подсчетам, некоторым придется заплатить в несколько раз больше, а некоторым наоборот – меньше. Чего ждать? Рассказываем.

В среднем по Украине цена выросла на 4%

Начнем с приятного, некоторые поставщики существенно снизили тариф. Следовательно, меньше придется платить тем, кого обслуживает “Киевгаз” (38 копеек за кубометр), “Харьковгоргаз” – 52 копейки и “Кременчуггаз” – 55 копеек.

Самые высокие тарифы установили следующие облгазы: ООО “Газпостачсервис” (Винницкая обл.) – 2,95 грн за кубометр и ООО “Спектргаз” – 2,82 грн за кубометр.

Чтобы примерно рассчитать стоимость, которую придется заплатить за доставку, следует посчитать то количество газа, которое вы потребили ровно за год.

К примеру, если это 1200 кубов, то вы заплатите по тарифам “Газпостачсервиса” 295 грн. за каждые 100 кубов, которые вы использовали в месяц. Если вы начали использовать больше газа, например 300 кубов в месяц, то по этому же тарифу придется платить за доставку почти 800 грн., что вдвое больше.

Заметим, что облгазы хотели более высокого роста тарифов, чем на 4%. Но Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг не утвердила их.