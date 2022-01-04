За доставку газу будемо платити по-новому: кому доведеться віддати вдвічі, чи втричі більше ніж зазвичай?

З нового року багато чого буде по-новому. Нові ціни на продукти (дорожчі), нові тарифи на комунальні послуги (вищі), і як наслідок нові ціни на доставку газу.





Експерти наголошують, що цей тариф зміниться, але що цікаво розраховуватиметься дуже індивідуально. Кінцева ціна залежатиме від тарифів постачальника, адже кожна область і навіть окремий постачальник в межах одного міста можуть стягувати різну плату. А ще від кількості спожитого газу. Тобто, ті хто спожив більше платитимуть більше.

Загалом, за попередніми підрахунками, декому доведеться заплатити в кілька разів більше, а декому навпаки — менше. То чого чекати? Розповідаємо.

В середньому по Україні ціна зросла на 4%

Почнемо з приємного, деякі постачальники суттєво зменшили тариф. Відтак найменше прийдеться платити тим, кого обслуговує “Київгаз” (38 копійок за кубометр), “Харківміськгаз” – 52 копійки та “Кременчукгаз” – 55 копійок.

Найбільші ж тарифи встановили наступні облгази: ТОВ “Газпостачсервіс” (Вінницька обл.) – 2,95 грн. за кубометр і ТОВ “Спектргаз” – 2,82 грн. за кубометр.

Для того, щоб приблизно розрахувати вартість, яку доведеться заплатити за доставку, слід порахувати ту кількість газу, яку ви спожили рівно за рік.

Приміром, якщо це 1200 кубів, то ви заплатите за тарифами “Газпостачсервісу” 295 грн. за кожних 100 кубів, які ви використали в місяць. Якщо ви почали використовувати більше газу, приміром 300 в місяць, то за цим же тарифом прийдеться платити за доставку майже 800 грн., що вдвічі більше.

Зауважимо, що облгази хотіли вищого зростання тарифів ніж на 4%. Але Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг не затвердила їх.