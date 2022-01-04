SIM-карты только по паспорту: когда нужно зарегистрировать, чтобы не потерять номер

С 1 января 2022 года в силу вступил новый закон об электронных коммуникациях. Нововведения предусматривают обязательную регистрацию SIM-карт по паспортным данным.





Законопроект обязует конечного пользователя регистрировать SIM-карту у поставщика электронных коммуникационных услуг. Порядок регистрации регламентируется правилами предоставления и получения электронных коммуникационных услуг.

Законопроект заставит всех украинцев обратиться к оператору и зарегистрировать сим-карты, иначе их отключат от сети. В граждан Украины есть достаточно времени на регистрацию. Еще 3 года можно продолжать пользоваться незарегистрированной SIM-картой. Но уже с 1 января 2025 года всех незарегистрированных абонентов отключат.

То есть после 1 января 2025 года операторы услуг приостановят обслуживание незарегистрированного абонента. Если в этот период человек не предоставит паспортные данные или не заключит договор на протяжении 2 месяцев, то его номер безвозвратно заблокируют.

Такие действия со стороны государства связаны с желанием защитить украинцев от мошенников. Сейчас широко распространены звонки от мошенников под видом службы поддержки банков с целью «вытащить» деньги с карманов украинцев. Чтобы не допустить подобных случаев, власти внедряют обязательную регистрацию SIM-карт по паспортам.

Таким способом власти надеются сократить количество мошеннических звонков. Идентификация позволит быстро установить личность по номеру телефона. Следующий этап – разработка плана действий для предотвращения регистрации номеров на подставных лиц.

Напомним, что недавно крупнейшему украинскому поставщику телекоммуникационных услуг Киевстар удалось развить рекордную скорость 4G интернета. Они превысили скорость передачи данных в 1,1 Гб. Пока только в лабораторных условиях, но это важный шаг к повышению скорости интернета для пользователей. Учитывая распространение контента высокого качества повышение скорости интернета очень кстати.