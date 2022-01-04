Вступает в действие обновленная пенсионная реформа: выйти на пенсию в этом году смогут не все

С началом 2022 г. вступает в действие один из этапов обновленной пенсионной реформы. А именно обновленные требования к страховому стажу. Если в прошлом году можно было выйти на пенсию при наличии 60 лет и 28 лет стажа, то в этом году добавили еще 1 год.





То есть, те лица, которым в этом году исполнится 60, могут выйти на пенсию только при наличии 29 лет стажа, а такое могут себе позволить далеко не все.

По официальным данным, около 40% 60-летних вынуждены будут продолжать работать вплоть до 63 или 65 лет. В этом возрасте они смогут выйти на пенсию, имея 19 и 15 лет соответственно. Более того, в следующем году минимальный стаж составит уже 30 лет, и так с каждым годом будут добавлять один год, пока цифра не дойдет до 35 лет.

Все из-за большого количества украинцев работающих “в тени”

Правительство отметило, что Пенсионный Фонд просто не имеет возможности обеспечивать пенсией всех граждан. Ведь львиная доля украинцев работают неофициально, и свои доходы не облагают налогом.

Также очень большое количество украинцев облагают лишь минимальную зарплату, остальную сумму получая “в конверте”. Все это негативно влияет на бюджет, и приходится идти на подобные меры. Также в скором времени в Украине заработает добровольная накопительная система, благодаря которой накопить на пенсию смогут те, кто работает не официально или не работает вовсе.

К примеру ездит на сезонные работы за границу. У людей будут личные счета, куда будут ежемесячно перечислять определенный процент рассчитанный от минимальной зарплаты. Такую же сумму будет перечислять на этот счет государство и в результате будет накапливаться пенсия.

Работающие официально тоже смогут копить. Ежемесячный взнос они будут делить с работодателем пополам, а после 60 будут получать сразу две выплаты: социальную и накопленную собственными силами.