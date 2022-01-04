Пенсионные перерасчеты на низком старте: кому сколько денег достанется в этом году?

В конце прошлого года в Министерстве социальной политики не раз делали громкие заявления, что в 2022 году существенно возрастут пенсии. Повышения должны коснуться абсолютно всех, ведь пересчеты будут происходить почти ежемесячно. В Минюсте анонсировали более 10 повышений.





В первую очередь они будут касаться владельцев минимальной и максимальной пенсии, ведь эти выплаты напрямую зависят от размера прожиточного минимума, а он в 2022 году вырастет. Далее, правительство планирует поддерживать наиболее незащищенные слои населения, или те, у которых случилась беда, например, смерть близкого родственника/кормильца в зоне АТО.

Кому, сколько и главное когда, досчитают обещанное до пенсионных выплат? И кому можно не особо надеяться на большое состояние?

Высокие надбавки получит 15% пенсионеров из всех

Если проанализировать выплаты, которые ждут украинцев, то почувствуют их только единицы. Кое-кто и вовсе ничего не получит, или максимум несколько десятков гривен в связи с общей индексацией, как вот владельцы “минималок”. В то же время, некоторым категориям действительно жизнь облегчится:

Лица с инвалидностью первой, второй и третьей групп, получившие травмы в результате ликвидации аварии на ЧАЭС. Этим лицам повысят пенсии на 1000-4000 грн. Больше всех получит первая группа, вторая и третья соответствующе меньше, но тоже не менее 1000 грн. Повышения будут уже в январе-феврале. Лица, получающие максимальную пенсию. Заметим, что их выплата и без повышения достаточно достойна, а именно 19 340 грн. К концу 2022 года эта сумма превысит 20 000. Лица, потерявшие кормильца (сына, мужа, жену, дочь) в зоне АТО. Минимальная пенсия таких лиц составит 7800 грн. В общей сложности в Украине это около 2000 человек. Повышение произойдет в октябре.

Также ощутимое повышение пенсии получат граждане в возрасте 70-75 лет. В октябре им прибавлять по 300 грн. А вообще, все, кто принадлежат к этой возрастной категории и имеют соответствующий стаж, с октября не будут получать менее 3000 грн. ежемесячно.