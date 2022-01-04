Українцям перерахують пенсії: кому скільки грошей дістанеться у цьому році?

Наприкінці минулого року в Міністерстві соціальної політики не один раз робили гучні заяви, що у 2022 році суттєво зростуть пенсії. Підвищення мали б торкнутися абсолютно всіх, адже перерахунки відбуватимуться майже щомісяця. Загалом, у Мін’юсті анонсували більш як 10 підвищень.





В першу чергу вони стосуватимуться власників мінімальної та максимальної пенсії, адже ці виплати напряму залежать від розміру прожиткового мінімуму, а він у 2022 — зросте. Далі, уряд планує підтримувати найбільш незахищені верстви населення, або ті, яких спіткало лихо, як от смерть близького родича/годувальника в зоні АТО.

То кому, скільки і головне коли, дорахують обіцяне до пенсійних виплат. І кому можна не особливо надіятися на збільшення грошових надходжень?

Високі надбавки отримає 15% пенсіонерів зі всіх

Якщо проаналізувати ті виплати, які чекають на українців, то відчують їх лише одиниці. Дехто й зовсім нічого не отримає, або максимум кілька десятків гривень у зв’язку з загальною індексацією, як от власники “мінімалок”. Водночас деяким категоріям дійсно життя полегшиться:

Особи з інвалідність першої, другої та третьої груп, які отримали травми в результаті ліквідації аварії на ЧАЕС. Цим особам підвищать пенсії на 1000-4000 грн. Найбільше отримає перша група, друга і третя відповідно менше, але теж не менше 1000 грн. Підвищення будуть вже в січні-лютому. Особи, які отримують максимальну пенсію. Зауважимо, що їхня виплата й без підвищення доволі достойна, а саме 19 340 грн. На кінець 2022 року ця сума перевищить 20 000. Особи, які втратили годувальника (сина, чоловіка, дружину, дочку) в зоні АТО. Мінімальна пенсія таких осіб становитиме 7 800 грн. В загальному в Україні це близько 2000 людей. Підвищення відбудеться у жовтні.

Також, відчутне підвищення пенсії отримають громадяни у віці 70-75 років. У жовтні їм добавлять по 300 грн. А взагалі, всі хто належать до цієї вікової категорії та мають відповідний стаж, з жовтня не отримуватимуть менше ніж 3000 грн. щомісячно.