Названы 5 симптомов, которые сигнализируют о развитии инсульта

Инсульт – это острое нарушение кровообращения мозга. Клетки головного мозга начинают умирать от недостатка кислорода. При своевременной медицинской помощи критические последствия инсульта можно свести к минимуму, но очень большой процент больных остаются инвалидами. Еще определенный процент, к сожалению, умирает.





Раньше инсульт был проблемой пожилых людей. В большинстве своем 65+. Затем приступ “помолодел” и стал поражать возрастную категорию 40-45 лет. А сейчас с инсультом в больницу попадают и совсем молодые люди в возрасте 25-30 лет.

Это очень опасно, ведь молодежь редко считает, что та или иная симптоматика может быть предвестником инсульта. Мол, мне просто плохо, какой инсульт, я такой молодой/молодая. А время уходит, за медицинской помощью никто не обращается и развивается самый худший сценарий.

Врачи назвали 5 симптомов, при которых немедленно следует вызвать неотложную помощь, ведь через час вас поразит острый приступ.

5 серьезных предвестников инсульта

Врачи отметили, что за час до острого приступа, когда пациенту необходима немедленная госпитализация, отмечаются следующие симптомы:

Сильная головная боль. Некоторые игнорируют этот симптом, ведь голова может болеть по разным причинам. Тошнота, которая должна насторожить. Нарушение координации движений – симптом который 100% свидетельствует о развитии инсульта. Ухудшение зрения. Онемение конечностей или одной стороны туловища. Этот симптом свидетельствует о том, что течение приступа развивается очень быстро. При несвоевременной помощи человек не то, что может остаться инвалидом, но и просто не выжить.

Как предотвратить инсульт?

Инсульт провоцируют такие факторы, как вредные привычки, малоподвижный образ жизни, сильные стрессы. Не злоупотребляйте алкоголем, побольше спорта, меньше вредной пищи и с большой вероятностью эта проблема вас обойдет.