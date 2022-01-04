Названо 5 симптомів, які сигналізують про розвиток інсульту

Інсульт — це гостре порушення кровообігу мозку. Клітини головного мозку починають помирати від нестачі кисню. При вчасній медичній допомозі критичні наслідки інсульту можна мінімізувати, але дуже великий відсоток хворих залишаються інвалідами. Ще певний відсоток на жаль помирає.





Раніше інсульт був проблемою літніх людей, здебільшого віку 65+. Потім приступ “помолодшав” та став вражати вікову категорію 40-45 років. А зараз з інсультом в лікарню потрапляють й зовсім молоді люди у віці 25-30 років.

Це дуже небезпечно, адже молодь рідко думає, що та чи інша симптоматика може бути передвісником інсульту. Мовляв, мені просто погано, який інсульт, я ж такий молодий/молода. А час невпинно йде, за медичною допомогою ніхто не звертається і розвивається найгірший сценарій.

Лікарі назвали 5 симптомів, при яких негайно слід викликати невідкладну допомогу, адже через годину вас зловить гострий приступ.

5 серйозних передвісників інсульту

Лікарі зауважили, що за годину до гострого приступу, коли пацієнту потрібна негайна госпіталізація, відмічаються наступні симптоми:

Сильна головна біль. Дехто ігнорує цей симптом, адже голова може боліти з різних причин. Нудота, яка має насторожити. Порушення координації рухів — симптом який 100% свідчить про розвиток інсульту. Погіршення зору. Оніміння кінцівок або однієї сторони тулуба. Цей симптом свідчить про те, що перебіг розвивається дуже стрімко і погано. При невчасній допомозі людина не те, що може залишитися інвалідом, а й просто не вижити.

Як попередити інсульт?

Інсульт провокують такі фактори, як шкідливі звички, малорухливий спосіб життя, сильні стреси. Не зловживайте алкоголем, побільше спорту, менше шкідливої їжі і з великою ймовірністю ця проблема вас омине.