Билл Гейтс будет блокировать Солнце, чтобы остановить глобальное потепление: первые попытки состоятся в этом году

Человечество не стоит на месте. Уже давно изучается космос, другие планеты, и вот постепенно человек добирается и до Солнца. В последние годы Солнце делает много бед.





Точнее дело не в небесном светиле, а в человечестве, которое своими же руками уничтожает Планету. А вот Солнце просто, как дополнительный триггер того, что климат постоянно меняется, ледники тают, а океаны расширяются. Глобальное потепление – большая проблема. Редкая флора и фауна на многих континентах под опасностью. А природные катаклизмы, такие как торнадо, цунами и затяжные грозы, добрались до тех регионов, для которых когда-то были совсем не типичными.

Известный миллиардер Билл Гейтс кажется придумал, как можно немного приостановить этот разрушительный процесс. Бизнесмен решил, что нужно ограничить попадание солнечных лучей на Землю, то есть блокировать их. И в 2022 году состоятся первые попытки воплотить задуманное в реальность.

Билл Гейтс будет блокировать солнце над Швецией

Ученые во главе с Биллом создали проект, называемый ScoPEx. Суть задачи состоит в том, чтобы с помощью специального аэрозоля запустить в атмосферу определенное количество карбоната кальция, содержащего в морской воде.

Кальций впервые попытаются запустить над северной частью Швеции на высоту примерно 20 километров. Он должен создать такое облако, которое не будет пропускать лучи на землю. Исследователи считают, что это вполне безопасный, а главное действенный способ блокировать прямые солнечные лучи и тем самым приостановить глобальное потепление. Ну а дальше, дело за людьми. Меньше пластика, меньше мусора, больше заводов по переработке отходов и Планета будет иметь шанс на очистку.

Что ж, вероятно, через несколько лет, человечество будет управлять всем включительно с погодой. Это и увлекает и пугает одновременно.