Вийти на пенсію у 50 років може кожен українець: названі умови

Вийти на пенсію у 50 або 55 років можуть ті, хто працював на шкідливих підприємствах та багатодітні жінки. Також отримати виплату від держави можуть і ті, кого скоротили за півтора року до досягнення пенсійного віку.





Також будь-який українець може вийти на пенсію достроково, якщо має мінімум 40 років стажу.

Якщо вашу посаду скоротили

Закон «Про зайнятість населення» гарантує українцеві вихід на пенсію у 58,5 років, якщо його скоротили. При цьому чоловіки повинні мати щонайменше 35 років стажу, а жінки – 30. При цьому причиною скорочення може бути реорганізація, скорочення чи ліквідація підприємства.

У такому разі до заяви про призначення пенсії за віком слід додати клопотання про достроковий вихід на пенсію. Зазначимо, якщо такий пенсіонер вийде на роботу до того, як досягне пенсійного віку, то виплату пенсії припинять.

Інші підстави для дострокового виходу на пенсію

Серед інших умов, які дають право на достроковий вихід на пенсію, слід зазначити.

Особливо тяжкі умови праці. У 50 років можна вийти на пенсію за умови роботи на важких та шкідливих для здоров’я підприємствах. При цьому чоловіки повинні мати мінімум 25 років стажу, з яких 10 – на роботі з особливо тяжкими умовами праці, а жінки – 25 років, з яких мінімум 7 – на небезпечній роботі.

Тяжкі умови праці. Право вийти на пенсію у 55 років мають українці, котрі працювали на шкідливих для здоров’я підприємствах. Вийти на заслужений відпочинок достроково можуть чоловіки із загальним стажем не менше 30 років (12,5 років з них на шкідливій роботі) та жінки з 25 роками стажу (10 з яких на шкідливій роботі).

Багатодітні матері. Вийти на пенсію у 50 може жінка, яка має щонайменше 5 дітей. Також достроково може вийти мати дитини з інвалідністю, але за наявності мінімум 15 років стажу.

Як бачите, значна частина українських громадян може достроково вийти на пенсійне забезпечення. Достатньо отримати мінімальну кількість років стажу, але при цьому ризикувати здоров’ям на небезпечних підприємствах.