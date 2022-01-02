Пенсионерам по 3 700 гривен: кто получит новые выплаты в 2022 году
Пенсии украинцев сложно назвать хорошими. Учитывая экономическую ситуацию нашей страны, сложно повысить социальные выплаты до такого уровня, чтобы они полностью покрыли базовые потребности пенсионера. Но надбавки способны решить проблему, хоть и частично.
С 1 января 2022 года в силу вступает закон, который предусматривает повышение выплат украинским пенсионерам. Первыми получат повышение украинцы, которые пострадали в ходе ликвидации аварии на ЧАЭС. Закон предусматривает повышение пенсий «чернобыльцам» и выплат по утере кормильца.
Закон предусматривает новые размеры минимальной пенсии инвалидам- «чернобыльцам»:
- I группа инвалидности – не менее 6 тысяч гривен;
- II группа – минимум 4 800 гривен;
- III группа – 3700 гривен;
- дети с инвалидностью – выплаты для них не могут быть ниже 3 700 гривен.
Пенсии ликвидаторов аварии, которые получили инвалидность из-за техногенной катастрофы, а также пенсии по утрате кормильца будут рассчитываться по специальной формуле. В качестве дохода такого лица будут учитывать пять минимальных зарплат в Украине.
Отметим, что сейчас минимальная пенсия «чернобыльца» с инвалидностью I группы не может быть ниже уровня средней зарплаты в Украине. Инвалидам II группы будут платить не менее 80% от средней зарплаты по Украине, для III группы выплата составит минимум 60% от средней зарплаты.
Касательно остальных категорий пенсионеров, то они получат доплаты в связи с ростом минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Также им стоит ожидать традиционной индексации.
Напомним, что на 2022 год предусмотрено сразу 12 этапов повышения пенсионных выплат. Они коснутся всех категорий украинских пенсионеров. В частности, с октября доплату в 300 гривен получат украинцы старше 70 и 75 лет для женщин и мужчин соответственно.
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