Новая абонплата за газ: сколько будем платить с октября

С началом нового года по всей Украине ожидается повышение цены транспортировки газа. Подорожание было темой обсуждения последние несколько месяцев, но цены, которые запросили некоторые компании, посчитали слишком высокими даже экспертные комиссии.





Поэтому требования поставщиков были удовлетворены не полностью. Уже с января текущего года максимальная цена доставки 1 м3 газа будет повышена, но не может превысить 2,112 грн.

На сегодняшний день тарифы будут выглядеть так:

“Винницагаз” – 2,112 грн/м³;

“Волыньгаз” – 1,884 грн/м³;

“Днепрогаз” – 1,08 грн/м³;

“Днепропетровскгаз” – 1,512 грн/м³;

“Криворожгаз” – 0,636 грн/м³;

“Донецкоблгаз” – 1,416 грн/м³;

“Мариупольгаз” – 1,74 грн/м³;

“Житомиргаз” – 2,04 грн/м³;

“Коростышевгаз” – 2,184 грн/м³;

“Закарпатгаз” – 2,388 грн/м³;

“Запорожгаз” – 1,104 грн/м³;

“Мелитопольгаз” – 2,208 грн/м³;

“Ивано-Франковскгаз” – 2,232 грн/м³;

“Тысменицагаз” – 2,388 грн/м³;

“Киевгаз” – 0,384 грн/м³;

“Киевоблгаз” – 1,752 грн/м³;

“Кировоградгаз” – 1,788 грн/м³;

“Луганскгаз” – 1,884 грн/м³;

“Львовгаз” – 2,028 грн/м³;

ДГХП “Сірка” – 1,452 грн/м³;

“Николаевгаз” – 2,388 грн/м³;

“Одессагаз” –1,308 грн/м³;

“Гадячгаз” – 2,388 грн/м³;

“Лубныгаз” – 2,388 грн/м³;

“Полтавагаз” – 2,112 грн/м³;

“Ровногаз” – 1,848 грн/м³;

“Сумыгаз” – 1,608 грн/м³;

“Тернопольгаз” – 2,1 грн/м³;

“Тернопольгоргаз” – 0,96 грн/м³;

“Харьковгаз” – 2,388 грн/м³;

“Харьковгоргаз” – 0,516 грн/м³;

“Херсонгаз” – 1,944 грн/м³;

“Хмельницкгаз” – 1,848 грн/м³;

“Шепетовкагаз” – 1,272 грн/м³;

“Уманьгаз” – 2,34 грн/м³;

“Черкасыгаз” – 0,684 грн/м³;

“Черновцыгаз” – 2,568 грн/м³;

“Черниговгаз” – 2,112 грн/м³.

Также стоит сказать, что цена не является фиксированной даже в рамках одной компании. Для ее расчета нужно количество м³, которые были потреблены в период с 10.2020 по 10 2021 разделить на 12, и уже полученной результат умножить на тариф, представленный в списке выше.