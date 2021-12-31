В Пенсионном фонде рассказали, кто может получить 19 000 гривен пенсии

Чтобы гражданин Украины имел право получать максимально возможную пенсию, нужно выполнить всего два условия.





Пенсии в Украине сложно назвать высокими, но есть ряд категорий граждан, которые получают максимальную выплату. О том, кто может рассчитывать на пенсию в 19 тысяч гривен рассказали на сайте Пенсионного фонда.

В первую очередь получить пенсию в размере 19 тысяч гривен могут те, кто получил достаточное количество годов стажа, работал официально, а зарплаты была минимум 91 тысяча гривен. Речь идет о тех, кто выходит на заслуженный отдых в 2021 году.

Любая пенсионная выплата по возрасту рассчитывается по специальной формуле. Средний размер зарплаты за последние 3 года умножают на количество лет стажа и на соотношение получаемой зарплаты и средней, а затем умножают на 1%.

Исходя из этой формулы, самые большие выплаты получат те, чья зарплата превышала среднюю по Украине минимум в 7 раз. Отметим, что сейчас средняя зарплата по стране установлена на уровне 13 тысяч гривен.

Отметим, что максимальный размер пенсии не имеет отношения к бывшим сотрудникам суда. Им начисляют выплаты по другой схеме, фактически они получают не пенсию, а пожизненное содержание.

Как видите, получить пенсию в размере 19 000 гривен рядовому пенсионеру не под силу. Максимальная пенсия предназначена для тех, кто получал максимальную заработную плату и имеет минимальное количество стажа для выхода на заслуженный отдых.