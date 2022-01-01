Частину українців можуть позбавити пенсії: названі причини

Вважається, що виплату пенсії можуть припинити лише у разі смерті пенсіонера. Але це не так. У Пенсійному фонді України розповіли, чому українці можуть позбавити пенсії.





Виходячи із змісту статті 49 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» виплату пенсійної допомоги можуть припинити одразу з кількох причин:

у разі смерті отримувача пенсії;

якщо пенсію призначено на підставі документів, які містять сумнівні відомості;

якщо пенсіонер шість місяців поспіль не забирає пенсію у поштовому відділенні або у листоноші. Це стосується випадків, коли пенсіонер отримує виплати на банківську картку;

у разі виїзду за межі України, якщо інше не передбачає міжнародного договору України.

Якщо й інші ситуації, коли можна втратити пенсію. Наприклад, діти, які отримували допомогу з втрати годувальника, закінчили навчання.

Також варто відзначити і такі випадки:

у пенсіонера не визнали інвалідності;

працевлаштування пенсіонера, який раніше отримував пенсію за вислугою років, а нова робота також передбачає можливість виходу на пенсію за вислугою років.

Як дізнатися трудовий стаж без походу до Пенсійного фонду

Щоб дізнатися про кількість років стажу, не обов’язково відвідувати Пенсійний фонд особисто. Отримати інформацію можна не виходячи із дому. Для цього знадобиться:

заповнити паперові документи (трудова книга, диплом, книги колгоспника військовий квиток) та надати їх скановані копії;

перевірити або заповнити загальну інформацію. Для застрахованих осіб дані визначаються автоматично та не редагуються, а ось страхувальник зобов’язаний ручну заповнити всі дані, потім вони звіряються з даними з Реєстру застрахованих осіб та встановлюється факт наявності трудових відносин між сторонами;

додати відскановані копії документів, які обов’язково подавати під час повідомлення про початок трудової діяльності;

поставити електронний підпис та надіслати до органів Пенсійного фонду.

Пізніше на порталі українець зможе дізнатися про стан звернення, а також отримати докладні дані про свою трудову діяльність, яка зафіксована у Пенсійному фонді.