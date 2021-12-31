У Пенсійному фонді розповіли, хто може отримати 19 тисяч гривень пенсії

Щоб громадянин України мав право отримувати максимально можливу пенсію, потрібно виконати лише дві умови.





Пенсії в Україні складно назвати високими, але є низка категорій громадян, які отримують максимальну виплату. Про те, хто може розраховувати на пенсію у 19 тисяч гривень, розповіли на сайті Пенсійного фонду.

Насамперед отримати пенсію у розмірі 19 тисяч гривень можуть ті, хто отримав достатню кількість років стажу, працював офіційно, а зарплата була щонайменше 91 тисяча гривень. Йдеться про тих, хто виходить на заслужений відпочинок у 2021 році.

Будь-яка пенсійна виплата за віком розраховується за спеціальною формулою. Середній розмір зарплати за останні 3 роки множать на кількість років стажу та на співвідношення отримуваної зарплати та середньої, а потім множать на 1%.

Виходячи з цієї формули, найбільші виплати отримають ті, чия зарплата перевищувала середню в Україні мінімум у 7 разів. Зазначимо, що зараз середню зарплату по країні встановлено на рівні 13 тисяч гривень.

Зазначимо, що максимальний розмір пенсії не має відношення до колишніх працівників суду. Їм нараховують виплати за іншою схемою, фактично вони одержують не пенсію, а довічне утримання.

Як бачите, отримати пенсію у розмірі 19 000 гривень пересічному пенсіонеру не під силу. Максимальна пенсія призначена для тих, хто отримував максимальну заробітну плату та має мінімальну кількість стажу для виходу на заслужений відпочинок.