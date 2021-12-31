10-летний мальчик спас отца от неминуемой смерти: история чудесного спасения из Днепра

В Павлограде отец и его 10-летний сын пошли в лес. В чаще леса мужчине стало плохо и он потерял сознание. Отец был без сознания, а мальчик не знал дороги обратно. Чтобы как-то помочь папе, Артем, так зовут мальчика, лег на отца и согревал его теплом своего тела.





Пострадавших нашли всего в 4 км от дороги. К счастью, с ними все хорошо. Об этом сообщили на странице полиции Днепропетровской области 29 декабря.

В полицию позвонила обеспокоенная женщина и сообщила, что 13 часов назад ее муж и сын ушли в лес и не вернулись, хотя на часах уже 22:30. Затем около 18 вечера сын звонил матери и рассказал, что отцу плохо и они заблудились. Мальчик уточнил, что неподалеку видело подвесной мост.

На место немедленно выехали старший лейтенант полиции Сергей Степаненко и лейтенант Дмитрий Плендрацкий из группы реагирования вместе с собакой. В час ночи отца и сына нашли.

В публикации говорится, что мальчик лежал поверх отца, чтобы хоть как-то его согреть. Полицейские сразу вызвали скорую, а отцу оказали помощь. Обеих доставили в больницу. Полицейские уже навестили Артема и принесли подарки. Здоровью мальчика ничего не угрожает, скоро его выпишут домой. А вот как состояние отца пока неизвестно.

Специалисты призывают осторожно относиться к подобным прогулкам. Температура ночью опускается ниже нуля, а погода может быть непредсказуемой. Можно потеряться даже в знакомых местах. А если все же решили идти в лес, возьмите заряженный телефон, спички, термос с горячим чаем и обязательно сообщите друзей или родных куда вы собираетесь.