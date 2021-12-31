Рак може виникати випадково: вчені можуть пояснити лише 40% всіх випадків

Досі вчені не давали точної відповіді, чи рак може виникати без причини. Наразі експерти кажуть, що лише 40% випадків раку пояснюються факторами ризику. Йдеться про мутації в генах, куріння, зловживання спиртним, інфекції та забруднення природи. Інші випадки ніяк не пов’язані з факторами ризику та вчені не знаходять пояснень. Це свідчать результати нового дослідження.





Чому люди хворіють на рак

Вчені розглядають відразу кілька варіантів, щоб пояснити причини онкологічних захворювань. Перший – вже відомі фактори ризику, такі як куріння, забруднене місце існування та мутації в генах. Другий – невідомі фактори, що провокують зростання пухлин. Третій варіант – випадковість, тобто жодні профілактичні засоби, крім ранньої діагностики, не будуть ефективними.

Відомі фактори

Серед поширених факторів ризику, слід зазначити такі:

Куріння. У процесі куріння людина добровільно вдихає канцерогенні компоненти. Дослідники давно встановили, що курці мають унікальний набір мутацій в пухлинах.

Ожиріння. Зайва вага підвищує ризик щонайменше 13 видів раку. За даними звіту 2012 року, надмірна вага та ожиріння пов’язані з 4% онкозахворювань у світі.

Невідомі фактори

Дослідники вважають, що рак можуть провокувати забруднене повітря, токсини та неякісні продукти харчування. Дослідники виявили, що значна частина канцерогенів не провокує специфічних мутацій ДНК.Дослідження говорить, що канцерогени провокують запалення, а воно може призвести до змін, які спричиняють рак.

Випадковість

Люди, які не піддаються впливу канцерогенів, ведуть здоровий спосіб життя і не мають сімейного анамнезу, теж хворіють на рак. За словами молекулярного епідеміолога Марка Гюнгера, є онкопацієнти, які харчуються здоровою їжею, не курять і з нормальною вагою. А є люди, які курять все життя, мають зайву вагу і не стежать за харчуванням, то вони не хворіють на рак. Тому питання щодо того, що деякі види раку пов’язані з невдачею або раніше невідомими факторами, залишається відкритим.