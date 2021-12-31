Рак может возникать случайно: ученые могут объяснить лишь 40% всех случаев

До сих пор ученые не давали точного ответа, может ли рак возникать без причины. Сейчас эксперты говорят, что только 40% случаев рака объясняются факторами риска. Речь идет о мутациях в генах, курении, злоупотреблении спиртным, инфекциях и загрязнениях природы. Остальные случаи никак не связаны с факторами риска и ученые не находят объяснений. Это показывают результаты нового исследования.





Почему люди болеют раком

Ученые рассматривают сразу несколько вариантов, чтобы объяснить причины онкологических заболеваний. Первый – уже известные факторы риска, такие как курение, загрязненная среда обитания и мутации в генах. Второй – неизвестные факторы, которые провоцируют рост опухолей. Третий вариант – случайность, то есть никаких профилактические средства, кроме ранней диагностики, не будут эффективными.

Известные факторы

Среди распространенных факторов риска стоит отметить следующие:

Курение. В процессе курения человек добровольно вдыхает канцерогенные компоненты. Исследователи давно установили, что у курильщиков уникальный набор мутаций в опухолях.

Ожирение. Лишний вес повышает риск как минимум 13 видов рака. По данным отчета 2012 года, избыточный вес и ожирение связаны с 4% онкозаболеваний в мире.

Неизвестные факторы

Исследователи считают, что рак могут провоцировать загрязненный воздух, токсины и некачественные продукты питания. Исследователи обнаружили, что существенная часть канцерогенов не провоцирует специфических мутаций ДНК. Исследование говорит, что канцерогены провоцируют воспаление, а уж оно может привести к изменениям, которые вызывают рак.

Случайность

Люди, которые не поддаются влиянию канцерогенов, ведут здоровый образ жизни и не имеют семейного анамнеза тоже болеют раком. По словам молекулярного эпидемиолога Марка Гюнгера, есть онкопациенты, которые питаются здоровой едой, не курят и с нормальным весом. А есть люди, которые курят всю жизнь, имеют лишний вес и не следят за питанием, то они не болеют раком. Поэтому вопрос относительно того, что некоторые виды рака связаны с невезением или ранее неизвестными факторами остается открытым.