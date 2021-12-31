Вчені розкрили таємницю інопланетного скелета з пустелі Чилі

Скелет дивної істоти, яку раніше знайшли мисливці за скарбами в чилійській пустелі, нарешті ідентифікували. Останки невеликої істоти не давали спокою вченим більше десятиліття. Багато хто вважав, що це інопланетянин, який загинув на землі.





Як повідомляють у Daily Star, знахідка не має нічого спільного із позаземним життям. П’ятнадцятисантиметровий скелет невідомої істоти належав немовляті, яке загинуло понад 40 років тому.

Фахівці вважають, що Ата (так назвали скелет) – це людина. Ймовірно, це недоношена дитина з тяжкими вадами розвитку та хворобою кісток. Враховуючи, що дитина померла відносно недавно, вчені змогли витягти ДНК і порівняти її з геномом приматів та людини. Зразок підтвердив, що скелет належить дівчинці, скоріш за все, недоношеній.

Аналіз ДНК дав зрозуміти, що в Ата було відразу 7 мутацій у різних генах. Така комбінація призвела до суттєвої деформації кісток, вад розвитку обличчя та карликовості, звідси крихітні розміри. Ата втричі менша за здорове немовля.

Вчені вважають, що Ата померла одразу після народження або, можливо, одразу народилася недоношеною.

Навіть незважаючи на те, що скелет не потрапив до нас із космосу, він дивовижний. Вчені стверджують, що раніше ніколи не бачили стільки мутацій в одному зразку. Раніше ніхто не фіксував такої кількості симптомів одразу у однієї людини.

Причина багатьох мутацій пояснюється тим, що обидва батьки були носіями різних генних «поломок». Але це не все. Також вплинуло середовище проживання батьків. Скелет знайшли у місті, де було захоронено нітратні відходи. Можливо, вплив високої концентрації нітратів спровокував важкі вади в дитини.