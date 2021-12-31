10-річний хлопчик урятував батька від неминучої смерті: історія дивовижного порятунку з Дніпра

У Павлограді батько та його 10-річний син пішли до лісу. У гущавині лісу чоловікові стало погано і він знепритомнів. Батько був непритомний, а хлопчик не знав дороги назад. Щоб якось допомогти татові, Артем, так звати хлопчика, ліг на батька та зігрівав його теплом свого тіла. Постраждалих знайшли лише за 4 км від дороги. На щастя, з ними все гаразд. Про це повідомили на сторінці поліції на Дніпропетровщині 29 грудня.





У поліцію зателефонувала занепокоєна жінка і повідомила, що 13 годин тому її чоловік та син пішли до лісу і не повернулися, хоча на годиннику вже 22:30. Потім близько 18-ї вечора син дзвонив матері і розповів, що батькові погано і вони заблукали. Хлопчик уточнив, що неподалік бачило підвісний міст.

На місце негайно виїхали старший лейтенант поліції Сергій Степаненко та лейтенант Дмитро Плендрацький із групи реагування разом із собакою. О першій ночі батька та сина знайшли.

У публікації йдеться про те, що хлопчик лежав поверх батька, щоб хоч якось його зігріти. Поліцейські одразу викликали швидку, а батькові надали допомогу. Обох доправили до лікарні. Поліцейські вже відвідали Артема та принесли подарунки. Здоров’ю хлопчика нічого не загрожує, невдовзі його випишуть додому. А ось стан батька наразі невідомий.

Фахівці закликають обережно ставитись до подібних прогулянок. Температура вночі опускається нижче за нуль, а погода може бути непередбачуваною. Можна загубитися навіть у знайомих місцях. А якщо все ж таки вирішили йти в ліс, візьміть заряджений телефон, сірники, термос з гарячим чаєм і обов’язково повідомте друзів або рідних куди ви збираєтесь.