Ученые раскрыли тайну инопланетного скелета из пустыни Чили

Скелет странного существа, который ранее нашли охотники за сокровищами в чилийской пустыне, наконец-то идентифицировали. Останки небольшого существа не давали покоя ученым более десятилетия. Многие считали, что это инопланетянин, который погиб на Земле.





Как сообщают в Daily Star, находка не имеет ничего общего с внеземной жизнью. Пятнадцатисантиметровый скелет неизвестного существа принадлежал младенцу, погибшему более 40 лет назад.

Специалисты считают, что Ата (так назвали скелет) – это человек. Вероятно, это недоношенный ребенок с тяжелыми пороками развития и болезнью костей. Учитывая, что ребенок умер относительно недавно, ученые смогли извлечь ДНК и сравнить его с геномом приматов и человека. Образец подтвердил, что скелет принадлежит девочке, вероятно, недоношенной.

Анализ ДНК дал понять, что в Ата было сразу 7 мутаций в разных генах. Такая комбинация привела к существенной деформации костей, пороков развития лица и карликовости.

Ученые считают, что Ата умерла сразу после рождения или, возможно, сразу родилась недоношенной.

Даже несмотря на то, что скелет не попал к нам с космоса, он удивительный. Ученые утверждают, что ранее никогда не выдели столько мутаций в одном образце. Ранее никто не фиксировал такого количества симптомов сразу в одного человека.

Причина множества мутаций объясняется тем, что оба родителя были носителями разных генных «поломок». Но это не все. Также повлияла среда обитания родителей. Скелет нашли в городе, где были захоронены нитратные отходы. Возможно влияние высокой концентрации нитратов спровоцировало тяжелые пороки в ребенка.