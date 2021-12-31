Виманювали документи під виглядом працевлаштування та оформляли кредит: нова шахрайська схема в Україні

На Дніпропетровщині викрили банду, яка під виглядом працевлаштування виманювала документи українців та оформляла кредити. Шахраям вдалося заволодіти даними 11 громадян та оформити кредитів на загальну суму понад 500 000 гривень.





Організувала схему мешканка Нікополя із трьома спільниками. Про це повідомляють у Національній поліції України.

Як працювала схема

Як повідомляють у поліції, шахраї в газетах та інтернеті розміщували оголошення з пропозицією роботи. Далі вони проводили «співбесіду» та обіцяли працевлаштування, від українців були потрібні документи. Потім укладалися фіктивні трудові договори з усіма анкетними даними громадян.

Отримана інформація дозволяла оформити на постраждалих кредити у різних мікрофінансових організаціях. З серпня по жовтень, а саме стільки діяла банда, шахраї обдурили щонайменше 11 людей та оформили на них кредитів на суму понад півмільйона гривень.

Покарання для зловмисників

Організатору та трьом учасникам злочинної групи повідомили про підозру у шахрайстві за ч.4 статті 190 Кримінального кодексу. За вчинене їм загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішує питання про обрання запобіжних заходів.

Раніше одесит втратив 444 тисячі гривень при купівлі автомобіля у соціальній мережі. Покупець перерахував гроші на картку продавця, але не отримав машини. Продавець більше не виходив на зв’язок. За даними Єдиного реєстру судових рішень, сталося це навесні 2022 року. Шахрая досі не знайшли.

Як бачите, не варто сліпо довіряти незнайомцям у мережі. Навіть безневинний, на перший погляд, пошук роботи в мережі або за оголошеннями в газетах може стати справжньою проблемою. Намагайтеся ніколи не робити передоплату під час покупок в інтернеті. А перед тим як надіслати дані паспорта потенційному роботодавцю, не лінуйтеся подивитися відгуки в мережі. Тільки ваша увага допоможе не стати жертвою шахраїв.