В ПФУ четко объяснили, каким образом можно заработать максимальную пенсию в размере 19 000 гривен

В Украине всего 3% украинцев получают ежемесячно максимальную пенсию, равную десяти минимальным. По состоянию на декабрь 2021 это почти 19 000 грн. Уже в 2022 году максимальная пенсия пересечет отметку в 20 000 грн. Этому способствует повышение прожиточного минимума, а также ежегодная индексация.





Многих людей возмущает тот факт, что одни получают 19 000, тогда как другие всего 1900. Мол, как может быть такая разница, и сколько нужно зарабатывать в течение жизни, чтобы жить на пенсии так безбедно. В Пенсионном Фонде Украины все ясно объяснили. Условия всего два, но выполнить их по силам не каждому.

Чтобы получать максимальную пенсию, нужно получать максимальную зарплату

Все просто, говорят чиновники. Для того чтобы получать большие суммы социальных выплат, следует в течение трудового периода уплачивать соответствующие страховые взносы. На сегодняшний день максимальная зарплата, которой было бы достаточно для оформления максимальной пенсии, составляет 91 000 гривен. Речь об официальном доходе, а таких зарплат в Украине мало. Давайте поразмышляем, кто может получать такие суммы…

Руководители отделов крупных корпораций, финансовые директора, бизнес-аналитики, ИТ-специалисты. Но не все они работают официально, то есть некоторые получают свою зарплату “на руки”, а некоторые облагают лишь часть, а остальные суммы руководитель выплачивает в качестве премии.

Зарплата минимум 91 000 – это только первое условие. А второе – это необходимый рабочий стаж. И внимание, чтобы получать такую ​​пенсию, вы весь свой стаж должны получить на такой высокооплачиваемой работе. Согласитесь, не каждый выпускник вуза может сразу же так выгодно трудоустроиться.

Подытоживая, среднестатистическому украинцу подобная пенсия, ну никак не получится.