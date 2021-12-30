В ПФУ чітко пояснили, яким чином можна заробити максимальну пенсію розміром 19 000 гривень

В Україні всього 3% українців отримують щомісяця максимальну пенсію, яка дорівнює десятьом мінімальним. Станом на грудень 2021 року це майже 19 000 грн. Вже у 2022 році, максимальна пенсія перетне позначку у 20 000 грн. Цьому посприяє підвищення прожиткового мінімуму, а також щорічна індексація.





Багатьох людей обурює той факт, що одні отримують 19 000 тоді, як інші всього 1900. Мовляв, як може бути така різниця, і скільки треба заробляти протягом життя, щоб жити на пенсії так безбідно. У Пенсійному Фонді України все чітко пояснили. Умови всього дві, але виконати їх під силу не кожному.

Щоб отримувати максимальну пенсію, треба отримувати максимальну зарплату

Все просто, говорять чиновники. Для того щоб отримувати великі суми соціальних виплат, треба протягом трудового періоду сплачувати відповідні страхові внески. Станом на сьогодні, максимальна зарплата, якої було б достатньо для оформлення максимальної пенсії становить 91 000 гривень. Мова про офіційний дохід, а таких зарплат в Україні геть мало. Давайте помізкуємо, хто може отримувати такі суми…

Керівники відділів великих корпорацій, фінансові директори, бізнес-аналітики, ІТ-спеціалісти. Але не всі вони працюють офіційно, тобто дехто отримує свою зарплату “на руки”, а дехто оподатковує лише частину, а решту суми керівник виплачує в якості премії.

Зарплата мінімум 91 000 — це лише перша умова. А друга — це необхідний робочий стаж. І увага, щоб отримувати таку пенсію, ви маєте весь свій стаж здобути на такій високооплачуваній роботі. Погодьтеся, не кожен випускник вищого навчального закладу може одразу ж так вигідно працевлаштуватись. Тож підсумовуючи, середньостатистичному українцеві подібна пенсія, аж ніяк не вийде.