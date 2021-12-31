Выманивали документы под видом трудоустройства и оформляли кредит: новая мошенническая схема в Украине

В Днепропетровской области разоблачили банду, которая под видом трудоустройства выманивала документы украинцев и оформляла кредиты. Мошенникам удалось завладеть данными 11 граждан и оформить кредитов на общую сумму свыше 500 000 гривен.





Организовала схему жительница Никополя с тремя сообщниками. Об этом сообщают в Национальной полиции Украины.

Как работала схема

Как сообщают в полиции, мошенники в газетах и интернете размещали объявления с предложением работы. Дальше они проводили «собеседование» и обещали трудоустройство, от украинцев требовались документы. Затем заключались фиктивные трудовые договоры со всеми анкетными данными граждан.

Полученная информация позволяла оформить на пострадавших кредиты в разных микрофинансовых организациях. С августа по октябрь, а именно столько действовала банда, мошенники обманули минимум 11 человек и оформили на них кредитов на сумму свыше полумиллиона гривен.

Наказание для злоумышленников

Организатору и трем участникам преступной группы сообщили о подозрении в мошенничестве по ч.4 статьи 190 Уголовного кодекса. За совершенное им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас решает вопрос об избрании мер пресечения.

Ранее одесит потерял 444 тысячи гривен при покупке автомобиля в социальной сети. Покупатель перечислил деньги на карточку продавца, но так и не получил машины. Продавец больше не выходил на связь. Согласно данным Единого реестра судебный решений, произошло это весной 2022 года. Мошенника до сих пор не нашли.

Как видите, не стоит слепо доверять незнакомцам в сети. Даже безобидный, на первый взгляд, поиск работы в сети или по объявлениям в газетах может превратиться в настоящую проблему. Старайтесь никогда не делать предоплату при покупках в интернете. А перед тем как отправить данные паспорта потенциальному работодателю, не ленитесь посмотреть отзывы в сети. Только ваша внимательность поможет не стать жертвой мошенников.