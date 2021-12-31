Коза родила козленка с человеческими чертами лица: слишком уязвимым лучше не видеть эти фото

Довольно редко, но бывает, что животные рождаются мутантами. Та же самая знаменитая чупакабра, тоже считается не вполне чистокровным животным, если она вообще существует в природе. Часто нарушения в развитии плода вызывают разнообразные болезни, которыми болеет беременное животное, экология и окружающая среда. Довольно часто животные-мутанты рождаются в Африке и Индии, и вот очередной случай, который ошарашил всех.





В Индии коза родила козленка с человеческими чертами лица. Действительно, на козу новорожденное существо непохоже абсолютно. Фермер успел сфотографировать мутанта и снимки разлетелись по всему миру. На это фото лучше не смотреть слишком уязвимым, а также детям.

Козленок-мутант родился только с одной парой ног

Как видим на фото, козленок родился только с одной парой конечностей, с прижатыми к голове ушами, и очень необычной мордашкой, которая скорее напоминает человеческую. Необычный козленок родился живым, но уже через несколько часов умер. Индийцы считают рождение такого животного очень плохим знаком. Мол высшие силы предупреждают народ об опасностях и тяжелых временах.

Наука же имеет более простое понятие. Это все влияние окружающей среды. Повышенное количество радиации, некачественный воздух, питание с большим количеством химических примесей и пестицидов.

Среди самых известных мировых случаев, когда рождались животные-мутанты — поросенок с тремя глазами и двумя пятаками в Китае. В Грузии на свет родился ягненок с шестью ногами. Во Флориде была поймана двуглавая акула, а у берегов Сингапура рыбакам удалось поймать осьминога с сотней щупалец. В Украине тоже немало животных-мутантов, и львиная их доля сосредоточена в Чернобыльской зоне отчуждения.