Коза народила козеня з людськими рисами обличчя: надто вразливим краще не бачити ці фото

Доволі рідко, але трапляється, що тварини народжуються мутантами. Та ж сама славнозвісна чупакабра, теж вважається не цілком чистокровною твариною, якщо вона взагалі існує в природі.





Часто, порушення в розвитку плоду викликають різноманітні хвороби, якими хворіє вагітна тварина, екологія та навколишнє середовище. Доволі часто, тварини-мутанти народжуються в Африці та Індії, і от черговий випадок, який ошелешив всіх. В Індії коза народила козеня з людськими рисами обличчя. Направду, на козу новонароджена істота не схожа абсолютно. Фермер встиг сфотографувати мутанта тож знімки розлетілися по всьому світу. На це фото краще не дивитися надто вразливим, а також дітям.

Козеня-мутант народилося лише з однією парою ніг

Як бачимо на фото, козеня народилося лише з однією парою кінцівок, з притиснутими до голови вухами, та дуже незвичною мордочкою, яка швидше нагадує людське обличчя. Незвичайне козеня народилося живим, але вже через кілька годин померло. Індійці вважають народження такої тварини дуже поганим знаком. Мовляв, вищі сили попереджають народ про небезпеки та важкі часи. Наука ж має простіше поняття. Це все вплив навколишнього середовища. Підвищена кількість радіації, неякісне повітря, харчування з великою кількістю хімічних домішок та пестицидів.

Серед найвідоміших світових випадків, коли народжувалися тварини-мутанти — порося з трьома очима та двома п’ятаками у Китаї. В Грузії на світ народилося ягня з шістьма ногами. У Флориді була спіймана двоголова акула, а біля берегів Сінгапуру рибакам вдалося спіймати восьминога аж зі сотнею щупалець. В Україні ж теж є чимало тварин-мутантів, і левова їх частка зосереджена у Чорнобильській зоні відчуження.