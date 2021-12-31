В Україні рекордно подешевшав популярний фрукт, який до того ж дуже корисний та смачний

В Україні рідко щось коштує надто дешево. А особливо якщо мова про свіжі фрукти. Але цього року щось пішло не так. Яблука впали в ціні мінімум на 50%. Найрізноманітніші сорти яблук зупинилися на ціні від 5 до 15 гривень за кілограм, тоді як у минулому році середня ціна за цей фрукт стартувала від 15-16 гривень.





Експерти зауважують, що такі ціни утворилися через велику пропозицію на ринку. Мовляв врожай був надто хорошим, тож вистачає і для експорту і для внутрішнього ринку. В супермаркетах, на ринку чи у приватних продавців — цьогоріч пропозицій дуже багато, тож об’їстися можна досхочу.

Чим корисні яблука?

А щоб ви мерщій йшли в магазин за цими фруктами розповімо, чим вони корисні. В яблуках є дуже багато вітамінів: A, С, В1, В2, РР и Е, та мікроелементів: фосфор, залізо, селен, калій та інші. Всі вони необхідні для підтримки життєво важливих функцій організму. Якщо кожного дня їсти 2 яблука, суттєво покращиться самопочуття, стан шкіри, волосся та нігтів. Яблука мають антиоксидантну дію, тобто виводять з організму токсини, а ще вільні радикали, які провокують утворення ракових клітин. Також яблука допомагають легше пережити стрес, гарно впливають на нервову та серцево-судинну системи.

Найкраще їсти яблука у свіжому вигляді, адже так у них найбільше вітамінів або запеченими. Можна робити смачні фруктові салати, наприклад натерте яблуко, морква, подрібнені горіхи. Дехто додає цей фрукт й до солоних страв: салатів, і навіть оселедця під шубою.

В період новорічних свят у багатьох з’являється трішки більше вільного часу ніж зазвичай тож можна спробувати поекспериментувати. Тим паче, що інгредієнт більш ніж доступний.