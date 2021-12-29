В січні платіжки за комунальні платежі неприємно здивують: що зміниться та на скільки?

Через кілька днів Новий рік. Українці святкуватимуть та на деякий час можливо навіть забудуть про глобальні проблеми, можливий повномасштабний напад з боку північного сусіда, можливу відсутність світла, та шалені тарифи на газ і воду. Щоправда забути доведеться не на довго.





Вже з 1-го січня, планують суттєво підвищити ціну на воду. Мешканці столиці та більшості інших регіонів платитимуть на 20% більше ніж зараз. А деякі водоканали й зовсім виставлять рекордні цінники. Таких в Україні напевно ще точно не було.

Одразу три водоканали виставлять тарифи вище 45 гривень за один кубометр води

Зараз, більшість українців в середньому платять по 11-13 гривень за 1 кубометр (без урахування ПДВ). З початком 2022 року ця вартість зросте на 20% тобто прийдеться платити в середньому 15-17 гривень. Але є кілька міст, де будуть побиті всі рекорди. Мова про наступних постачальників:

Запорізький КП “Облводоканал” – 54,64 гриві за 1 кубометр КП “Уманьводоканал” – 47,92 гривні КП “Бердянсьководоканал” – 47,63 гривні.

Погодьтеся, тариф дійсно високий, але людям доводиться його оплачувати адже інших варіантів у них немає.

Решта послуг теж подорожчає

Зокрема, у 2022 році подорожчає все. В кращому випадку на 5-10% в гіршому на цілих 20-25%. Наразі те, як складеться ситуація в Україні, залежить від багатьох факторів. Від привабливості країни в очах інвесторів, а ця привабливість наразі сильно впала, через погрози з боку Росії стосовно повномасштабного нападу.

Чималу роль відіграє навіть погода, адже якщо сильні морози триватимуть й надалі, то газу катастрофічно не вистачатиме. Наразі, його запаси й так зменшились набагато більше, ніж влада цього очікувала. Сумні перспективи можуть торкнутись підприємців, адже тарифи в першу чергу збільшуватимуться для них.