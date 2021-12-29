Німецька торгова мережа змусить АТБ, Метро, Сільпо та інших суттєво переглянути ціни і зарплати працівників

В Україні є чимало популярних торгових мереж. Щоправда гігантів на ринку не так і багато. А відтак, вони не надто сильно конкурують між собою стосовно цін, чи рівня зарплат. Всюди більш менш однакові зарплати у касирів, охоронців, та інших працівників супермаркетів. Всюди є власне виробництво продукція якого продається за нижчими цінами. Всюди є акційні пропозиції та знижки. Але незабаром, все може змінитися.





На територію України планує увійти німецька торгова мережа Lidl. Вона славиться у Європі своїми доступними цінами, та високими заробітними платами. Коли мережа увійшла в Естонію, то місцевий ринок змушений був підняти зарплату працівникам торгової галузі мінімум на 20%. Чи повториться цей сценарій в Україні?

В Україні може бути аналогічна ситуація

Коли Lidl відкрили в Естонії свої супермаркети, то платили працівникам в середньому 1000 доларів у місяць. До цього, максимальна зарплата працівників торгових мереж становила 800 доларів. Тобто, всі інші компанії, змушені були дотягнутися до рівня німців, щоб не втрачати колектив та не озлоблювати людей. В Україні сценарій може повторитися. Зараз середня зарплата працівника супермаркету коливається в межах 8000-12000. Залежить від посади: касир, кухар, охоронець чи людина, яка викладає товар на полиці. Якщо ж відкриються супермаркети Lidl, то люди зможуть заробляти від 10000 до 15000 грн.

Крім цього можуть змінитися й ціни, адже німці славляться своїми вигідними оптовими пропозиціями, та низькою ціною на продукти власного виробництва, а їх у них дуже багато. Тож українським компаніям доведеться добряче помізкувати, що робити щоб не втратити частину клієнтів.