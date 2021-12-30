Лікарі одноголосно назвали найшкідливішу ковбасу: дітям її взагалі заборонено давати

Ковбаса — це улюблена закуска багатьох, а для декого й зовсім повноцінна їжа. Люди додають її до гарніру, роблять бутерброди, салати, чи просто ласують шматочком коли дуже хочеться їсти. В Україні є великий вибір ковбасних виробів, та на жаль чим далі тим менш якісним стає цей продукт.





Забігаючи наперед зауважимо, що ковбасу взагалі складно назвати корисним продуктом, вона вся абсолютно некорисна. Дієтологи та лікарі вже втомилися боротися з людьми, тому не наголошують на шкідливості ковбас, в принаймні хочуть пояснити, яка ковбаса принесе менше шкоди організму, а від якої взагалі краще відмовитися.

Під критику потрапили копчені ковбаси

Копчена ковбаска для багатьох навпаки здається більш натуральною, адже так привабливо пахне димом та й завжди здається, що м’яса в ній більше, ніж наприклад у вареній ковбасі. Але ні. Виявляється, копчені ковбаси дуже шкідливі, адже містять багато канцерогенів, які провокують появу ракових клітин. А ще містять неймовірно шкідливі продукти згоряння і радіоліз, які виробляються під час копчення.

Ну, а найбільш лояльною вважається варена ковбаса, але гарної якості. Хороша ковбаса має коштувати не менше 200 гривень за кілограм, а то й більше. Все що дешевше, це соя, перероблені кістки та шкіра тварин.

Дітям ковбасу давати не можна

Мова про дітлахів віком до 3 років. Їм не рекомендується давати варену ковбасу, а також в жодному разі копчену. Крім цього, навіть дорослій повністю здоровій людині, не можна їсти більше, як 50 грамів ковбаси на день. Погодьтеся, цією рекомендацією нехтує більша частина українців. Дієтологи та лікарі закликають трішки більше дбати про себе, та принаймні частково відмовлятися від “харчового сміття”, яке з часом провокує купу болячок.