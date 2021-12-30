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Відомий мільярдер категорично не рекомендує купувати валюту і розповідає у що дійсно варто інвестувати

30.12.2021
1 хвилина на прочитання

Кожен свідомий громадянин старається мати якісь накопичення, так би мовити на “чорний день”. Та й взагалі, середньостатистична доросла людина схильна думати про майбутнє, планувати власне життя. Збирати гроші на якісь дорогі покупки, чи пробувати інвестувати.


Зараз, інвестувати хоче дуже багато людей. На цю тему навіть є багато освітніх матеріалів, курсів, блогів тощо. Хто дійсно вникне в усі ці схеми, той може забезпечити собі безбідну старість. Але як кажуть, вчитися потрібно у найкращих, тому ми вирішили розповісти, що на тему інвестицій думає людина, яка самостійно заробила мільярди доларів.

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Мова про мільярдера Рікардо Салінас Пліего, дуже відому та впливову особу Мексики. Так от, 66-річний Рікардо зробив досить гучну заяву — всі паперові гроші це фейк, “пустишка” їх треба максимально оминати.

Інвестувати треба у криптовалюту

Рікардо закликає всіх, хто має певні заощадження і хоче вкласти їх у іноземну валюту, добряче подумати. Національні банки друкують останнім часом надто багато паперових грошей. Всі вони це ніщо інше, як сміття, яке може знецінитися в будь-який момент. І вклавши одну суму, в результаті ви отримуєте зовсім іншу. Інвестувати потрібно в криптовалюту. Мільярдер погоджується, що комусь це здається надто складним, або надто незрозумілим і навіть небезпечним. Але саме за криптою майбутнє.

Світ вже не буде таким, як раніше, і чим швидше молодь, а тим паче інвестори це зрозуміють, тим для них буде краще.

До слова, біткоїн справді регулярно дорожчає. Останнє подорожчання було одразу на 3%, і тепер за 1 BTC можна отримати 48,1 тисяч доларів.

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30.12.2021
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