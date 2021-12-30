Українцям більше не надсилатимуть повістки до суду: як не пропустити судове засідання

Паперові повістки відходять у минуле – українців викликатимуть до суду через «Дію»





Вже зовсім скоро українців викликатимуть до суду без пред’явлення повістки. Про це повідомив голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров. У «Дію» вже запустили таку функцію. Поки що вона працює в тестовому режимі.

За словами Федорова, зараз запущена нова функція на стадії бета-тестування. України отримуватимуть повідомлення про судові засідання, що їх стосуються. Також зараз фахівці працюють над тим, щоб додаток державних послуг «Дія» був абсолютно безпечним. Вони роблять все, щоб унеможливити таку ситуацію, коли українців викликатимуть до суду без повістки.

Як відомо, зараз повістку до суду надсилають звичайною поштою. Вона може загубитися. Щоб судовий позов не став неприємним сюрпризом, Дія інформуватиме заздалегідь.

При цьому оновлювати програму «Дія» не потрібно. Достатньо перейти до розділу «Налаштування» та відзначити опцію «Дозволити повідомлення.

Як бачите, зараз у «Дія» є достатньо державних послуг. Більше не треба сидіти кілька годин у довгих чергах і збирати десяток довідок, щоб оформити, наприклад, пенсію. Перехід держпослуг онлайн значно спростить життя українців.

Нагадаємо, що зараз у “Дія” можна записатися на бета-тестування двох популярних послуг. Для цього достатньо перейти на офіційний сайт програми державних послуг та подати заявку на одну або відразу обидві нові послуги. Як тільки настане фаза тестування, ви отримаєте електронного листа з роз’ясненнями.