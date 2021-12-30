Ресурс власного видобутку: в Україні з’явився пільговий тариф на газ
Хлібопекарі отримають нову фіксовану ціну на провідний енергоносій.
Українські урядовці пропонують встановити спеціальний пільговий тариф на газ для підприємств, що займаються виробництво хліба. Пекарям продаватимуть газ вітчизняного видобутку по ціні 25 тис. грн за 1 тис. кубометрів.
Підтримати життєво важливу для країни галузь у Кабінеті міністрів вирішили у зв’язку із шаленим зростанням ціни на енергоресурс із Європи. Вартість імпортованого газу зараз вже наблизилася до позначки у 50 тис. грн 1 тис. куб. м. Такі захмарні ціни можуть поставити під питання діяльність деяких хлібопекарських підприємств.
Тож в уряді наразі обговорюють питання встановлення граничної фіксованої ціни для усіх хлібопекарів країни. Дана категорія підприємств отримуватиме газ, видобутий в Україні, за тарифом не більше 25 тис. грн за 1 тис. кубів. При цьому максимальна націнка на енергоресурс становитиме 1%.
Згідно із відповідним проектом постанови ціну на «блакитне паливо» для компаній, чиєю основною діяльністю є випікання хліба та хлібобулочних виробів, будуть визначати як середнє значення серед усіх котувань. Однак ця ціна ні в якому разі не повинна перевищувати 25 тис. грн за тис.кубів.
Нові умови для пекарів поки що планують встановити лише на кілька місяців. В уряді обговорюється строк до 31 березня наступного року. Наразі ж проект постанови очікує остаточного схвалення Кабміну.
Варто зазначити, що впровадження програм підтримки для деяких галузей вже давно анонсував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. У своїх заявах він згадував, що допомоги зараз потребують не лише пекарі, але й виробники інших соціальних продуктів.
Зокрема про сприяння у питання закупівлі газу уряд вже попрохала низка підприємств молокообробної галузі. Деякі компанії вже знаходяться за крок до згортання виробництва, тож сподіваються, що й для них уряд погодиться встановити фіксовану ціну на енергоресурс.
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