Три новые схемы мошенников: как не стать жертвой преступников перед Новым годом

В праздничной суматохе люди теряют бдительность и легко попадают в сети мошенников. А вот для преступников наступает золотая пора. Мы разбирались, как не стать жертвой обмана перед праздниками.





Визит с подарками

Одна из самых популярных мошеннических схем – навестить ваш дом, чтобы «поздравить» с Новым годом. Чаще всего такая схема рассчитана на пожилых людей. Преступники под видом сотрудников ПФ ходят по домам пенсионеров, чтобы подарить какую-то мелочь, а заодно разведать, где они хранят деньги.

Не менее распространенный вариант, когда мошенники под видом представителей разных компаний, ходят по домам, предлагают купить какие-то товары. Пока один вор показывает товар, второй проникает в жилье и забирает все ценное.

Менее популярный вариант – воры, переодетые в костюм Деда Мороза и Снегурочки. Они говорят, что их прислали родственники, чтобы поздравить с праздниками. Пока один преступник поздравляет, второй ловко забирает деньги и украшения.

Бесплатные угощения

Перед самым праздником от мошенников могут пострадать не только пожилые. Полицейские предупреждают, что надо осторожно относиться к разным предложениям.

К примеру, к парню на улице подходят девушки и угощают шампанским. В напиток могут подмешать психотропные препараты. Человек через несколько минут уснет, в лучшем случае, а воры тем временем обчистят карманы.

Предложения слишком выгодных покупок

Перед Новым годом компании активно рассылают сообщения о распродажах. В это время украинцы рассчитывают выгодно купить подарки. Мошенники создают рассылку с вирусами. Доверчивые люди переходят по вредоносным ссылкам, а преступники получают доступ к средствам на банковской карте.

Как не стать жертвой мошенников

Чтобы защитить себя, не открывайте двери незнакомцам, особенно если вы одни дома. Предупредите пожилых родственников о возможном визите мошенников. На улице не берите еду и напитки в незнакомцев. А также следите, на какие сайты вы переходите.