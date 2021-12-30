Новини

Украинцам больше не будут отправлять повестки в суд: как не пропустить судебное заседание

30.12.2021
1 хвилина на прочитання

Бумажные повестки отходят в прошлое – украинцев будут вызывать в суд через «Дия»


Уже скоро украинцев будут вызывать в суд без предъявления повестки. Об этом сообщил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров. В «Дия» уже запустили такую функцию. Пока она работает в тестовом режиме.

Новини по темі

По словам Федорова, сейчас запущен новая функция находится на стадии бета-тестирования. Украины будут получать уведомления о судебных заседаниях, которые их касаются. Также сейчас специалисты работают над тем, чтобы приложение государственных услуг «Дия» было абсолютно безопасным. Они делают все, чтобы исключить вероятность того, что украинцев будут вызывать в суд без повестки.

Как известно, сейчас повестку в суд отправляют обычной почтой. Она может потеряться. Чтобы судебный иск не стал неприятным сюрпризом, «Дия» будет информировать заранее.

При этом обновлять приложение «Дия» не понадобится. Достаточно перейти в раздел «Настройки» и отметить опцию «Разрешить уведомления.

Как видите, сейчас в «Дия» доступно достаточно государственных услуг. Больше не надо сидеть по нескольку часов в длинных очередях и собирать десяток справок, чтобы оформить, например, пенсию. Переход госуслуг в онлайн значительно упростит жизнь украинцев.

Напомним, что сейчас в «Дия» можно записаться на бета-тестирование двух популярных услуг. Для этого достаточно перейти на официальный сайт приложения государственных услуг и подать заявку на одну или сразу обе новые услуги. Как только наступит фаза тестирования, вы получите электронное письмо с разъяснениями.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


﻿
30.12.2021
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

11.99 гривен: где в Украине поднимут цену газа уже через несколько дней

30.12.2021

В Польщі теж не з медом: заробітчани поскаржились на важку ситуацію

30.12.2021

В Польше тоже не с медом: работники пожаловались на тяжелую ситуацию

30.12.2021

Новая болезнь, голод и жажда: ученые расшифровали пророчества Ванги на 2022 год

30.12.2021
Back to top button