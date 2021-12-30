Украинцам больше не будут отправлять повестки в суд: как не пропустить судебное заседание

Бумажные повестки отходят в прошлое – украинцев будут вызывать в суд через «Дия»





Уже скоро украинцев будут вызывать в суд без предъявления повестки. Об этом сообщил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров. В «Дия» уже запустили такую функцию. Пока она работает в тестовом режиме.

По словам Федорова, сейчас запущен новая функция находится на стадии бета-тестирования. Украины будут получать уведомления о судебных заседаниях, которые их касаются. Также сейчас специалисты работают над тем, чтобы приложение государственных услуг «Дия» было абсолютно безопасным. Они делают все, чтобы исключить вероятность того, что украинцев будут вызывать в суд без повестки.

Как известно, сейчас повестку в суд отправляют обычной почтой. Она может потеряться. Чтобы судебный иск не стал неприятным сюрпризом, «Дия» будет информировать заранее.

При этом обновлять приложение «Дия» не понадобится. Достаточно перейти в раздел «Настройки» и отметить опцию «Разрешить уведомления.

Как видите, сейчас в «Дия» доступно достаточно государственных услуг. Больше не надо сидеть по нескольку часов в длинных очередях и собирать десяток справок, чтобы оформить, например, пенсию. Переход госуслуг в онлайн значительно упростит жизнь украинцев.

Напомним, что сейчас в «Дия» можно записаться на бета-тестирование двух популярных услуг. Для этого достаточно перейти на официальный сайт приложения государственных услуг и подать заявку на одну или сразу обе новые услуги. Как только наступит фаза тестирования, вы получите электронное письмо с разъяснениями.