Нова хвороба, голод і спрага: вчені розшифрували пророцтва Ванги на 2022 рік

Болгарські вчені розшифрували пророцтва Ванги. Відразу скажемо, прогнози не найкращі. Людству варто чекати на неприємності. Голод, нова хвороба та нестача питної води. Тож що нас чекає у Новому році.





Вчені змогли розшифрувати пророцтва болгарської ясновидиці Ванги на 2022 рік.

Одне з них каже, що у Сибірі проявиться новий небезпечний вірус. Він швидко пошириться та багато людей будуть вражені новою, раніше невідомою, хворобою.

Ванга говорила про те, що вірус тисячі років був у вічній мерзлоті. Але зміни клімату допоможуть небезпечній заразі вибратися з-під льоду. Вона впаде на людство і швидко пошириться.

Ще одна проблема, яку передбачала Ванга – нестача питної води. Ця проблема стосуватиметься більшості країн світу, у тому числі розвинених. Населення цих країн страждатиме від спраги. Буде багато смертей. Тим часом в Індії через аномально високу температуру загине врожай. Люди будуть масово голодувати і вмирати.

Ванга давала не лише негативні прогнози. Вона вміла дарувати надію. Відповідно до її пророцтв, у 2022 точно не буде світової війни. А найтривожнішим для людства буде грудень 2022 року, а також 22 лютого 2022 року.

Як бачимо, прогнози не найприємніші. Але не варто сліпо вірити у передбачення і чекати від 2022 року лише поганого. Кожен сам творить своє життя і навіть у складні часи можна навіть потрібно шукати позитив. Творіть добро і удача вам усміхнеться. А щодо 22 лютого, не варто зациклюватись на цій даті. Точної інформації про те, що станеться, немає, тому краще не нагнітати і всюди шукати позитив.