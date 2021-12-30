Три нові схеми шахраїв: як не стати жертвою злочинців перед Новим роком

У святковій метушні люди втрачають пильність і легко потрапляють у тенета шахраїв. А ось для злочинців настає золота пора. Ми розбиралися, як стати жертвою обману перед святами.





Візит із подарунками

Одна з найпопулярніших шахрайських схем – відвідати вашу оселю, щоб «привітати» з Новим роком. Найчастіше така схема розрахована на людей похилого віку. Злочинці під виглядом співробітників ПФ ходять будинками пенсіонерів, щоб подарувати якусь дрібницю, а заразом розвідати, де вони зберігають гроші.

Не менш поширений варіант, коли шахраї під виглядом представників різних компаній, ходять будинками, пропонують купити якісь товари. Поки один злодій показує товар, другий проникає у житло та забирає все цінне.

Менш популярний варіант – злодії, переодягнені в костюм Діда Мороза та Снігуроньки. Вони кажуть, що їх надіслали родичі, щоби привітати зі святами. Поки один злочинець вітає, другий спритно забирає гроші та прикраси.

Безкоштовні частування

Перед самим святом від шахраїв можуть постраждати не лише літні люди. Поліцейські попереджають, що треба обережно ставитись до різних пропозицій.

Наприклад, до хлопця на вулиці підходять дівчата та частують шампанським. Напій можуть підмішати психотропні препарати. Людина за кілька хвилин засне, у кращому разі, а злодії тим часом обчистять кишені.

Пропозиції надто вигідних покупок

Перед Новим роком компанії активно розсилають повідомлення про розпродаж. У цей час українці розраховують вигідно купити подарунки.Шахраї створюють розсилку з вірусами. Довірливі люди переходять за шкідливими посиланнями, а злочинці отримують доступ до коштів на банківській карті.

Як не стати жертвою шахраїв

Щоби захистити себе, не відчиняйте двері незнайомцям, особливо якщо ви самі вдома. Попередьте літніх родичів про можливий візит шахраїв. На вулиці не беріть їжу та напої у незнайомців. Також слідкуйте, на які веб-сайти ви переходите.