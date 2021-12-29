Новини

Как правильно загадывать желания в Новогоднюю ночь, чтобы не навлечь на себя неудачи в следующем году?

29.12.2021
1 хвилина на прочитання
новий рік

В Новогоднюю ночь каждый невольно загадывает желания, особенно под бой курантов. Это очень атмосферный момент, полон какой-то магичности и невероятных предчувствий. Кажется, что абсолютно все, что мы загадаем в эту ночь вскоре сбудется. И вы знаете, у многих действительно сбывается, но потому, что люди умеют правильно формулировать желание, ведь мечтать тоже надо уметь.


Так вот, как правильно загадывать желания и чего просить не нужно, чтобы не навлечь на себя гнев Вселенной?

Новини по темі

новий рік

Эксперты звездных наук дают ценные советы

  1. Не загадывайте себе богатство. Обычно это пустое желание, у которого нет никакой конкретики. Вы скажете, хочу стать богатой, а Вселенная пошлет вам разовую премию, ведь богатство у всех трактуется по-разному. Конкретизируйте. Хочу заработать деньги на автомобиль, хочу заработать конкретную сумму к конкретному периоду. И обязательно заработать, а не просто получить. Ведь логично, что одного загаданного желания не хватит, чтобы вам на голову упало состояние, ну разве что получите наследство или выигрыш в лотерею.
  2. Не желайте себе рядом конкретного человека. Здесь в отличие от денег лучше не конкретизировать, а обобщать. Желайте себе искренней любви, семьи, но не конкретного человека, ведь не факт, что именно с ним вы будете счастливы.
  3. Не указываете часть «Не», ведь это отрицательная частица, которую Вселенная может трактовать по-разному. Вместо того, чтобы пожелать себе не болеть, просто загадайте здоровье.

Несколько советов по поводу карты желаний

Сейчас очень популярно делать карты желаний. Но их тоже нужно уметь правильно сотворить. В первую очередь, не делают такую ​​карту перед Новым годом. Все эти желания останутся в прошлом году. Карту нужно делать с началом Нового года. Не заставляйте себя заниматься этим, если вам лень или нет искреннего желания. Вы должны зарядить карту своей энергетикой и оптимизмом, поэтому садиться за такое занятие нужно с соответствующим настроением и главное без спешки.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


﻿
29.12.2021
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

Боли в животе могут иметь смертельные последствия: как вовремя распознать опасные симптомы?

29.12.2021
новий рік

Як правильно загадувати бажання у Новорічну ніч, щоб не накликати на себе невдачі в наступному році?

29.12.2021

В січні українці можуть повернути собі значну частину сплачених ними податків: є чітка інструкція до дій

29.12.2021

В январе украинцы могут вернуть себе значительную часть уплаченных ими налогов: есть четкая инструкция к действиям

29.12.2021
Back to top button