Как правильно загадывать желания в Новогоднюю ночь, чтобы не навлечь на себя неудачи в следующем году?

В Новогоднюю ночь каждый невольно загадывает желания, особенно под бой курантов. Это очень атмосферный момент, полон какой-то магичности и невероятных предчувствий. Кажется, что абсолютно все, что мы загадаем в эту ночь вскоре сбудется. И вы знаете, у многих действительно сбывается, но потому, что люди умеют правильно формулировать желание, ведь мечтать тоже надо уметь.





Так вот, как правильно загадывать желания и чего просить не нужно, чтобы не навлечь на себя гнев Вселенной?

Эксперты звездных наук дают ценные советы

Не загадывайте себе богатство. Обычно это пустое желание, у которого нет никакой конкретики. Вы скажете, хочу стать богатой, а Вселенная пошлет вам разовую премию, ведь богатство у всех трактуется по-разному. Конкретизируйте. Хочу заработать деньги на автомобиль, хочу заработать конкретную сумму к конкретному периоду. И обязательно заработать, а не просто получить. Ведь логично, что одного загаданного желания не хватит, чтобы вам на голову упало состояние, ну разве что получите наследство или выигрыш в лотерею. Не желайте себе рядом конкретного человека. Здесь в отличие от денег лучше не конкретизировать, а обобщать. Желайте себе искренней любви, семьи, но не конкретного человека, ведь не факт, что именно с ним вы будете счастливы. Не указываете часть «Не», ведь это отрицательная частица, которую Вселенная может трактовать по-разному. Вместо того, чтобы пожелать себе не болеть, просто загадайте здоровье.

Несколько советов по поводу карты желаний

Сейчас очень популярно делать карты желаний. Но их тоже нужно уметь правильно сотворить. В первую очередь, не делают такую ​​карту перед Новым годом. Все эти желания останутся в прошлом году. Карту нужно делать с началом Нового года. Не заставляйте себя заниматься этим, если вам лень или нет искреннего желания. Вы должны зарядить карту своей энергетикой и оптимизмом, поэтому садиться за такое занятие нужно с соответствующим настроением и главное без спешки.