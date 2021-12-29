Налоговая начала «охотиться» за украинцами, работающими через интернет

Понятие фриланса в Украине относительно ново и не для всех понятно. Такой вид заработка стал стремительно набирать популярность лишь после начала пандемии коронавируса.





Получить заказы в интернете, не выходя из дома, можно на так называемых фриланс-биржах – специальных сайтах, помогающих заказчикам и исполнителям найти друг друга. Однако не стоит считать, что зарабатывающий в интернете гражданин освобождается от обязательств перед государством. Оформлять свою деятельность соответствующим образом и платить налоги теперь придется даже свободным работникам.

«В Украине пока нет такого типа хозяйственной деятельности, как фриланс. Официально гражданин может быть только наемным работником или ФЛП. Поэтому фрилансерам нужно либо оформляться как физическое лицо предприниматель, либо же подписывать договора со своими заказчиками, и платить налоги с указанной в них суммы», – пояснила юрист Надежда Загрия.

Если украинец систематически зарабатывает в интернете и не платит налоги с полученных средств, такую деятельность можно считать противозаконной.

Фрилансеров, уклоняющихся от уплаты налогов, налоговая собирается ловить так сказать «на живца».

«Если в НСУ поставят соответствующую задачу, сотрудники государственного органа прежде всего возьмутся за биржи фриланса. Там будет легче всего обнаружить работников, предоставляющих услуги без необходимых документов. Достаточно лишь притвориться клиентом и разместить заказ», – рассказала эксперт.

Обнаруженных в результате такой контрольной закупки фрилансеров на первый раз могут просто предупредить. Но если интернет-работник продолжит свою деятельность, штрафа ему не избежать. Так что “свободным сотрудникам” пора задуматься о том, чтобы узаконить свою работу.

«Стоит также помнить, что интернет-биржи для фрилансеров предоставляют заказчикам и исполнителям только возможность обмена информацией. При этом они не несут ответственности за легальность такой работы. Об этом должен позаботиться сам интернет-работник», – резюмировала Надежда Загрия.