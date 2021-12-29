Біль у животі може мати смертельні наслідки: як вчасно розпізнати небезпечні симптоми?

Будь-який біль у животі — це вже тривожний дзвіночок, що в організмі щось не те. Але всі ми знаємо, що іноді біль може минути сам по собі, або від певних медикаментів. Звісно, з метеоризмом, або переїданням та тяжкістю у шлунку звертатися до лікаря не потрібно.





Але інколи біль може бути зовсім іншого характеру, і в кращих випадках все може закінчитися госпіталізацією, а в гірших навіть фатальним завершенням. То як розпізнати саме небезпечний біль, та яких видів вона може бути? Розповідаємо.

Які види болю є найнебезпечнішими?

Апендицит. Це один з найнебезпечніших видів болі, адже інколи живіт може боліти не сильно протягом кількох днів. Люди думають, що підхопили кишкову інфекцію і не звертаються до лікаря. А насправді, апендикс в той час вже пошкоджений і він може просто розірватися і розвивається перитоніт. В такому випадку хворому роблять складну операцію, а якщо вчасно не доставити його в лікарню, то людина може навіть померти. Зазвичай, фінальні стадії апендициту супроводжуються сильними болями внизу живота (посередині і в правій частині). А також, нудотою і лихоманкою. До лікаря в такому випадку треба звертатися негайно. Кишкова непрохідність, або заворот кишок. Це теж дуже серйозна проблема, яка супроводжується хірургічним втручанням. Основна симптоматика — сильна, гостра спазматична біль внизу живота і його сильне здуття. Якщо ви ще й до цього кілька днів не відвідували туалет, то лікаря слід викликати негайно. Позаматкова вагітність. Така проблема теж супроводжується різкими болями, які посилюються під час походів в туалет. Інколи біль супроводжується кров’янистими виділеннями. Защемлення пахової грижі. Сильна біль, яка локалізується внизу живота і супроводжується рвотою та діареєю.

Це найбільш небезпечні види болю, які точно не пройдуть самостійно. І взагалі, якщо починає боліти живіт не спішіть приймати знеболююче, щоб мати можливість оцінити реальну потужність спазмів і їх локалізацію.