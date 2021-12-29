Боли в животе могут иметь смертельные последствия: как вовремя распознать опасные симптомы?

Любая боль в животе – это уже тревожный колокольчик, что в организме что-то не то. Но все мы знаем, что иногда боль может пройти сама по себе, или от определенных медикаментов. Конечно, с метеоризмом или перееданием и тяжестью в желудке обращаться к врачу не нужно.





Но иногда боль может быть совершенно иного характера, и в лучших случаях все может окончиться госпитализацией. А в худших даже роковым завершением. Так как распознать именно опасную боль, и каких видов она может быть? Рассказываем.

Какие виды боли наиболее опасны?

Аппендицит. Это один из самых опасных видов боли, ведь иногда живот может болеть не сильно в течение нескольких дней. Люди думают, что подхватили кишечную инфекцию и не обращаются к врачу. А на самом деле, аппендикс в то время уже поврежден, и он может просто разорваться и развивается перитонит. В таком случае больному делают сложную операцию, а если вовремя не доставить его в больницу, то человек может даже умереть. Обычно финальные стадии аппендицита сопровождаются сильными болями внизу живота (посередине и в правой части). А также, тошнотой и лихорадкой. К врачу в таком случае нужно обращаться немедленно. Кишечная непроходимость или заворот кишок. Это тоже очень серьезная проблема, сопровождающаяся хирургическим вмешательством. Основная симптоматика – сильная, острая спазматическая боль внизу живота и его сильное вздутие. Если вы еще до этого несколько дней не посещали туалет, то врача следует вызвать немедленно. Внематочная беременность. Такая проблема тоже сопровождается резкими болями, которые усугубляются при походах в туалет. Иногда боль сопровождается кровянистыми выделениями. Ущемление паховой грыжи. Сильная боль, локализующаяся внизу живота и сопровождающаяся рвотой и диареей.

Это наиболее опасные виды боли, которые точно не пройдут самостоятельно. И вообще, если начинает болеть живот не спешите принимать обезболивающее, чтобы иметь возможность оценить реальную мощность спазмов и их локализацию.