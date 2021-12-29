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Боли в животе могут иметь смертельные последствия: как вовремя распознать опасные симптомы?

29.12.2021
1 хвилина на прочитання

Любая боль в животе – это уже тревожный колокольчик, что в организме что-то не то. Но все мы знаем, что иногда боль может пройти сама по себе, или от определенных медикаментов. Конечно, с метеоризмом или перееданием и тяжестью в желудке обращаться к врачу не нужно.


Но иногда боль может быть совершенно иного характера, и в лучших случаях все может окончиться госпитализацией. А в худших даже роковым завершением. Так как распознать именно опасную боль, и каких видов она может быть? Рассказываем.

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Какие виды боли наиболее опасны?

  1. Аппендицит. Это один из самых опасных видов боли, ведь иногда живот может болеть не сильно в течение нескольких дней. Люди думают, что подхватили кишечную инфекцию и не обращаются к врачу. А на самом деле, аппендикс в то время уже поврежден, и он может просто разорваться и развивается перитонит. В таком случае больному делают сложную операцию, а если вовремя не доставить его в больницу, то человек может даже умереть. Обычно финальные стадии аппендицита сопровождаются сильными болями внизу живота (посередине и в правой части). А также, тошнотой и лихорадкой. К врачу в таком случае нужно обращаться немедленно.
  2. Кишечная непроходимость или заворот кишок. Это тоже очень серьезная проблема, сопровождающаяся хирургическим вмешательством. Основная симптоматика – сильная, острая спазматическая боль внизу живота и его сильное вздутие. Если вы еще до этого несколько дней не посещали туалет, то врача следует вызвать немедленно.
  3. Внематочная беременность. Такая проблема тоже сопровождается резкими болями, которые усугубляются при походах в туалет. Иногда боль сопровождается кровянистыми выделениями.
  4. Ущемление паховой грыжи. Сильная боль, локализующаяся внизу живота и сопровождающаяся рвотой и диареей.

Это наиболее опасные виды боли, которые точно не пройдут самостоятельно. И вообще, если начинает болеть живот не спешите принимать обезболивающее, чтобы иметь возможность оценить реальную мощность спазмов и их локализацию.

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29.12.2021
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