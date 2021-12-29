Як правильно загадувати бажання у Новорічну ніч, щоб не накликати на себе невдачі в наступному році?

В Новорічну ніч кожен мимоволі загадує бажання, особливо під бій курантів. Це дуже атмосферний момент, сповнений якоїсь магічності та неймовірних передчуттів. Здається, що абсолютно все, що ми загадаємо в цю ніч незабаром збудеться. І ви знаєте, у багатьох справді збувається, але лише тому, що люди вміють правильно формулювати бажання, адже мріяти теж треба вміти.





Так от, як правильно загадувати бажання, і чого просити не потрібно, аби не накликати на себе гнів Всесвіту?

Експерти зіркових наук дають цінні поради

Не загадуйте собі багатство. Зазвичай це пусте бажання, яке немає жодної конкретики. Ви скажете, хочу стати багатим, а Всесвіт пошле вам разову премію, адже багатство у всіх трактується по-різному. Конкретизуйте. Хочу заробити гроші на автомобіль, хочу заробити конкретну суму до конкретного періоду. І обов’язково заробити, а не просто отримати. Адже логічно, що одного загаданого бажання не вистачить аби вам на голову впали статки, ну хіба-що отримаєте спадок чи виграш у лотерею. Не бажайте собі поруч конкретної людини. Тут на відміну від грошей, краще не конкретизувати, а узагальнювати. Бажайте собі щирого кохання, сім’ї, але не конкретної людини, адже не факт, що саме з ним/нею ви будете щасливими. Не вказуєте частку “Не”, адже це негативна частинка, яку Всесвіт може трактувати по-різному. Замість того, щоб побажати собі не хворіти, просто загадайте здоров’я.

Кілька порад стосовно карт бажань

Зараз дуже популярно робити карти бажань. Але їх теж треба вміти правильно створити. Насамперед, не роблять таку карту перед Новим роком. Всі ці бажання залишаться у минулому році. Карту треба робити з початком Нового року. Не змушуйте себе займатись цим, якщо вам лінь або немає щирого бажання. Ви повинні “зарядити” карту своєю енергетикою та оптимізмом, тому сідати за таке заняття треба з відповідним настроєм і головне без поспіху.