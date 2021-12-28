В січні українці можуть повернути собі значну частину сплачених ними податків: є чітка інструкція до дій

Українці сплачують чималі податки. А особливо ті, хто офіційно працевлаштований. Та не всі знають, що частину цих грошей можна повернути, якщо виконати доволі простий порядок дій. Але і тут слід мати на увазі, що повернути кошти можуть далеко не всі. Наприклад, приватним підприємцям, ФОПам, або людям, які працевлаштовані неофіційно нічого не повернуть. Претендувати на так звану “податкову знижку” або часткове повернення коштів можуть громадяни України, які працюють офіційно та мають податкову картку. І ось, що для цього потрібно зробити.





Без “Дії” знову ж не обійдеться

Насамперед потрібно згенерувати в додатку “Дія” електронний підпис. Дехто створює його у “Приват24”, говорять, що через цей додаток все набагато простіше. Дальше потрібно зібрати весь перелік необхідних документів, та звернутись у податкову службу. Під переліком документів маються на увазі всі особисті документи такі, як паспорт, ідентифікаційний код, та довідка про доходи. Але перед цим, не забудьте заповнити декларацію на сайті Державної податкової служби України.

Це робиться наступним чином:

З допомогою раніше згенерованого електронного підпису заходите у свій персональний кабінет на сайті Державної податкової служби України. У вкладці “Запити для подання інформації”, подаєте запит на отримання інформаційних даних про ваші доходи. Чекаєте на інформацію, яка прийде у вигляді повідомлення у однойменну папку “Повідомлення”. Проскануйте всі дані, а також зробіть копії особистих документів і з цим звертаєтеся у Податкову службу за місцем проживання, чи реєстрації.

Що ж до того, яка сума буде повернена, однозначної відповіді немає. Все залежить від величини заробітної плати, та того часу протягом якого ви сплачували податок. Тобто, у кожного сума розраховується індивідуально.