Украинцы продают советские монеты по 4000$: как найти ценный экземпляр

На онлайн-аукционах активно продают старые монеты. Когда-то их стоимость была не выше номинала, но теперь коллекционеры устроили настоящую охоту и готовы платить огромные деньги за редкие экземпляры.





На одном из интернет-аукционом на продажу выставлена монета стоимостью 4017 долларов или 110,5 тыс. гривен. Продавец утверждает, что монета в отличном состоянии. Всего у него есть 6 таких монет, но стоимость указана за одну.

Судя по фото 5 копеек 1953 года далеко не в идеальном состоянии. Причина высокой стоимости – наличие брака. На ручке серпа нет просечки. Такой экземпляр продается за 43,8 тысячи гривен.

За 20 копеек 1931 года просят 38 тысяч гривен. Эту старую монету продавец нашел лично и даже не очищал от грязи.

Что еще предлагают

Не меньше стоят три копейки 1986 года. Бракованная монета обойдется в 80 тысяч гривен. За 40 тысяч гривен предлагают 20 копеек 1948 года – на аверсе плоская звезда.

Также пользуется спросом гривна 1992 года. Дело в том, что такие монеты вошли в оборот лишь в 1995 году, а в 1992 произвели лишь экспериментальную партию.

Как видите, иногда стоит присматриваться к монетам. Тем более, что за такие деньги можно продать и современные монеты. Коллекционеры очень ценят монеты с браком. Отсутствие линий или насечек – настоящий клад для нумизмата. Если внимательно присматриваться к монетам в кошельке, можно найти настоящий клад, который принесет серьезную сумму. Обязательно загляните в кошелек и копилку, возможно вам повезет.