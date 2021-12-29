«Нова пошта» змінює тарифи: скільки заплатимо за доставку у 2022 році

Розповідаємо, скільки тепер коштуватиме доставка «Нова пошта» з січня 2022 року.





У Новому році українцям варто очікувати на підвищення цін і тарифів майже на все. Ми дізналися, чи подорожчають послуги популярної служби доставки «Нова пошта» та вже готові поділитися добрими новинами.

Співробітники прес-служби НП повідомляють, що з 1 січня на клієнтів чекає відразу 5 приємних новин. Частина послуг подешевшає, а значні подорожчання не плануються, до кінця першого кварталу 2022 року, так точно.

Як зміняться тарифи у 2022 році

Насамперед зазначимо, що вже з 1 січня українці зможуть надсилати документи за однаковою вартістю, лише за 40 гривень, незалежно від відстані. Доплачувати за конверт НП не треба, він входить у вартість. Ціна зафіксована до 1 січня 2022 року.

Також «Нова пошта» продовжила акційну вартість доставки до поштоматів. Вона буде такою ж, як наприкінці 2021 року, лише 35 гривень. Але вже із 1 квітня ціна зросте на 10 гривень. При цьому вартість не залежатиме від розміру та ваги. Головне – щоб посилка помістилася до пошти.

Очікуються зміни щодо тарифу за доставку, якщо покупець відмовляється від посилки після огляду в межах відділення. З січня вартість повернення посилки продавцю становитиме 15 гривень за посилку вагою менше ніж 30 кг. Раніше доводилося сплачувати повну вартість доставки.

Також зміниться вартість доставки кур’єром. Тепер не буде прив’язки до ваги. За будь-яку посилку до 30 кг доведеться доплатити 30 гривень, а за посилку понад 30 кг – 90 гривень.

Як бачите, вартість послуг “Нова пошта” не подорожчає, а навіть, навпаки, подешевшає. Це приємно тішить, до того ж компанія активно приймає заявки та встановлює поштомати прямо у під’їздах.