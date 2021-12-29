“Нова пошта” меняет тарифы: сколько теперь придется платить за доставку

Рассказываем, как сколько теперь будет стоить доставка «Нова пошта» с января 2022 года.





В Новом году украинцам стоит ожидать повышения цен и тарифов почти на все. Мы узнали, подорожают ли услуги популярной службы доставки «Нова пошта» и уже готовы поделиться хорошими новостями.

Сотрудники пресс-службы НП сообщают, что с 1 января клиентов ожидает сразу 5 приятных новостей. Часть услуг подешевеет, а значительные подорожания не планируются, до конца первого квартала 2022, так точно.

Как изменятся тарифы в 2022 году

В первую очередь отметим, что уже с 1 января украинцы смогут отправлять документы по одинаковой стоимости, всего за 40 гривен, независимо от расстояния. Доплачивать за конверт НП не надо, он входит в стоимость. Цена зафиксирована до 1 января 2022 года.

Также «Нова пошта» продлила акционную стоимость доставки в почтоматы. Она будет такой же, как в конце 2021 года, всего 35 гривен. Но уже с 1 апреля цена вырастет на 10 гривен. При этом стоимость не будет зависеть от размера и веса. Главное – чтобы посылка поместилась в почтомат.

Ожидаются изменения по тарифу за доставку, если покупатель отказывается от посылки после осмотра в пределах отделения. С января стоимость возврата посылки продавцу составит 15 гривен за посылку весом менее 30 кг. Ранее приходилось платить полную стоимость доставки.

Также изменится стоимость доставки курьером. Теперь не буде привязки к весу. За любую посылку до 30 кг придется доплатить 30 гривен, а за посылку более 30 кг – 90 гривен.

Как видите, стоимость услуг «Нова почта» не подорожает, а даже, наоборот, подешевеет. Это приятно радует, к тому же компания активно принимает заявки и устанавливает почтоматы прямо в подъездах.