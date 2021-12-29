У Кабміні роз’яснили, як отримати «ковідну тисячу» без смартфона

Українцям пояснили, чи можна отримати тисячу за вакцинацію без смартфона та як витратити гроші, якщо телефон не підтримує функцію NFC.





Про це у спеціально підготовленому відеоролику розповів керівник розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік.

За словами фахівця, якщо у смартфоні немає функції NFC для бездротової передачі даних між телефоном та платіжним терміналом, можна провести оплату на сайтах інтернет-магазинів.

Експерт зазначає, що більшість послуг доступні онлайн, тобто можна купити квитки, книги чи абонемент на сайтах. Достатньо ввести дані картки та підтвердити платіж. До того ж, більшість банків обіцяють друкувати пластикові картки «еПідтримка», щоб українці могли розраховувати карткою у платіжних терміналах. Тисячу за вакцинацію можна витратити протягом 4 місяців, тобто у вас буде достатньо часу, щоб зачекати на появу фізичних карт.

А ось громадяни, які не мають смартфона і не можуть встановити додаток «Дія», варто почекати. Влада вже працює над новими інструментами, які відкриють доступ до держпрограми «еПідтримка».

Мстислав Банік стверджує, що до третього кварталу 2022 буде створено додатковий інструмент, який дозволить отримати виплату за вакцинацію без смартфона.

Перевести в готівку гроші з картки «еПідтримка» не вдасться. Це пов’язано з тим, що влада одночасно намагається підтримати бізнес, який найбільше постраждав від коронавірусних обмежень. Гроші слід витратити протягом 4 місяців з моменту зарахування, інакше вони повернуться державі.

Нагадаємо, що тисячу за вакцинацію можна витратити у книгарнях, на авіа- та залізничні квитки для подорожей по Україні, спортзалах та фітнес-центрах, виставкових центрах та кінотеатрах. Для громадян, старших за 60 років, вже розробляють можливість оплати в аптеках.