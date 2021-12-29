В Кабмине разъяснили, как получить «вакцинальную тысячу» без смартфона

Украинцам объяснили, можно ли получить тысячу за вакцинацию без смартфона и как потратить деньги, если телефон не поддерживает функцию NFC.





Об этом в специально подготовленном видеоролике рассказал руководитель развития электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник.

По словам специалиста, если в смартфоне нет функции NFC для беспроводной передачи данных между телефоном и платежным терминалом, можно провести расчеты на сайтах интернет-магазинов.

Эксперт отмечает, что большинство услуг доступны онлайн, то есть можно купить билеты, книги или абонемент на сайтах. Достаточно ввести данные карты и подтвердить платеж. К тому же большинство банков обещают печатать пластиковые карточки «еПоддержка», чтобы украинцы могли рассчитывать карточкой в платежных терминалах. Тысячу за вакцинацию можно потратить на протяжении 4 месяцев, то есть у вас будет достаточно времени, чтобы подождать появления физических карт.

А вот граждане, у которых нет смартфона и они не могут установить приложение «Дия» стоит подождать. Власти уже работают над новыми инструментами, которые откроют доступ к госпрограмме «еПоддержка».

Мстислав Баник утверждает, что до третьего квартала 2022 года будет создан дополнительный инструмент, который позволит получить выплату за вакцинацию без смартфона.

Обналичить деньги с карты «еПоддержка» не получится. Это связано с тем, что власти одновременно пытаются поддержать бизнес, который сильнее всего пострадал от коронавирусных ограничений. Деньги нужно потратить на протяжении 4 месяцев с момента зачисления, иначе они вернутся государству.

Напомним, что тысячу за вакцинацию можно потратить в книжных магазинах, на авиа- и железнодорожные билеты для путешествий по Украине, спортзалах и фитнес-центрах, выставочных центрах и кинотеатрах. Для граждан старше 60 лет уже разрабатывают возможность оплаты в аптеках.